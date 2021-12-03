Новости общества

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились 236 случаев заражения коронавирусом

09:04, 03.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 236 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 236 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 38 760.

Показатель на 100 тысяч населения — 982. Отмечается снижение недельного темпа прироста на 5,5%. 13 560 человек остаются под наблюдением.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также