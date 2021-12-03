В Татарстане подтвердились 236 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 236 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 38 760.
Показатель на 100 тысяч населения — 982. Отмечается снижение недельного темпа прироста на 5,5%. 13 560 человек остаются под наблюдением.ОбществоМедицина Татарстан
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