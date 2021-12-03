На казанских дорогах образовались пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах Казани вновь образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 16.51 они достигли семи баллов.

В основном движение затруднено в центре города: на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Тукая и Щербаковском переулке. Также заторы образовались на улицах Карла Маркса, Вишневского, Ершова, Фатыха Амирхана, Космонавтов, академика Арбузова, Фрунзе, Декабристов и Тэцевской.

Вчера вечером в столице Татарстана пробки также достигли семи баллов. Движение затруднилось в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Татарстан, Московской, Островского и др.

Диана Жиленкова