На казанских дорогах образовались пробки
На дорогах Казани вновь образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 16.51 они достигли семи баллов.
В основном движение затруднено в центре города: на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Тукая и Щербаковском переулке. Также заторы образовались на улицах Карла Маркса, Вишневского, Ершова, Фатыха Амирхана, Космонавтов, академика Арбузова, Фрунзе, Декабристов и Тэцевской.
Вчера вечером в столице Татарстана пробки также достигли семи баллов. Движение затруднилось в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Татарстан, Московской, Островского и др.
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