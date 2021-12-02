На дорогах Казани образовались пробки
Вечером в четверг на дорогах Казани образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 17.47 они достигли 7 баллов.
Заторы традиционно наблюдаются в центре города — на улицах Пушкина, Лево-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Татарстан, Московской, Островского. Пробки образовались на ул. Габдуллы Тукая, Павлюхина, Гвардейской.
Кроме того, пробки наблюдаются на ул. Вишневского, Николая Ершова, Сибирском тракте и других улицах.
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