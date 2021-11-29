Рябков: подготовка встречи Путина и Байдена находится на продвинутой стадии
Подготовка встречи российского и американского президентом Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
При этом он уточнил, что встреча двух лидеров планируется не в очном формате, пишет ТАСС.
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеяться на проведение встречи российского президента и американского лидера Джо Байдена до конца 2021 года. Он напомнил, что точная дата не назначена.
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