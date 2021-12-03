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Путин: закон об ионоагентах не должен нарушать права граждан

15:26, 03.12.2021
Путин: закон об ионоагентах не должен нарушать права граждан
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать прав граждан, сообщает RT.

«Нужно, чтобы закон об иноагентах отвечал тем целям, для которых он был создан, и не нарушал прав граждан», — сказал президент на встрече с Памфиловой.

Фото: kremlin.ru

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что СМИ — иностранные агенты пригласят на большую пресс-конференцию Владимира Путина.

Маргарита Головатенко
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