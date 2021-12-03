Путин: закон об ионоагентах не должен нарушать права граждан
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать прав граждан, сообщает RT.
«Нужно, чтобы закон об иноагентах отвечал тем целям, для которых он был создан, и не нарушал прав граждан», — сказал президент на встрече с Памфиловой.
Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что СМИ — иностранные агенты пригласят на большую пресс-конференцию Владимира Путина.
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