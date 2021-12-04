В Минпромторге не ожидают нехватки мандаринов перед Новым годом

Минпромторг России не ожидает нехватки мандаринов в преддверии Нового года. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня РФ на выставке «ЭКСПО-2020".

По его словам, власти не допустят, чтобы на столах россиян не оказалось традиционного новогоднего продукта, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В то же время вчера стало известно, что в стране в преддверии Нового года подорожали мандарины. Как заявили представители компании «Эвотор», в прошлом месяце средняя цена за килограмм фруктов составила 164 рубля. В целом за год стоимость выросла на 25%.

Диана Жиленкова