В России в преддверии Нового года подорожали мандарины

В России поднялись цены на мандарины перед предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщают «РИА Новости».

Представители компании «Эвотор» рассказали, что в ноябре средняя цена за килограмм фруктов составила 164 рубля. За год цены выросли на 25%. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», цены в опте в среднем составляют 110 рублей за один килограмм, в прошлом году — 90 рублей.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков считает, что рост цен произошел из-за высокого спроса на мандарины в декабре, сокращения поставок из Турции и низкой покупательной способности населения.

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины поставляются из Перу, в среднем цена составляет 269 рублей за килограмм, самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля).

Фото: pixabay.com

В конце октября Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов из Турции в Россию. Поставка была остановлена из-за нарушений обязательных требований законодательства ввиду недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.



Дарья Акимова