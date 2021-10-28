Роспотребнадзор приостанавливает ввоз мандаринов из Турции из-за нарушений
Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов в Россию с 29 октября: во фруктах обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос», сообщает RT.
Так, из-за выявленных в продукции «Мандарины свежие» нарушений обязательных требований законодательства поставка приостановлена ввиду недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Недавно Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Ведомство обнаружило в составе продуктов генетически модифицированные компоненты.
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