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Роспотребнадзор приостанавливает ввоз мандаринов из Турции из-за нарушений

08:41, 28.10.2021
Роспотребнадзор приостанавливает ввоз мандаринов из Турции из-за нарушений
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов в Россию с 29 октября: во фруктах обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос», сообщает RT.

Так, из-за выявленных в продукции «Мандарины свежие» нарушений обязательных требований законодательства поставка приостановлена ввиду недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Фото: pixabay.com

Недавно Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Ведомство обнаружило в составе продуктов генетически модифицированные компоненты.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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