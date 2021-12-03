В Казани прошла презентация инклюзивной студии «Дети Ау»

Фото: предоставлено пресс-службой дирекции «Время кино»

В КДК им. Ленина прошла презентация инклюзивной студии «Дети Ау». Это совместный профориентационный проект для детей с РАС (расстройство аутистического спектра) организации «Школа для всех», школы №1 Казани и дирекции «Время кино».

Поскольку в новой студии будут задействованы арт-направления — музыка и анимация, изобразительное искусство и кино, то и вечер начался с показа киноленты французского режиссера Софи Ревиль «Аутизм: Мозг Юго». Фильм рассказывает о жизни вымышленного пианиста-виртуоза с РАС, однако в основу сюжета легли реальные истории детей, страдающих аутизмом.

Руководитель арт-проектов «Школы для всех» Альбина Нафигова уверена, что сегодня наблюдается достаточно динамичная смена «декораций», событий и всего того, что может повлиять на жизнь как обычных ребят, так и детей с аутизмом:

— Мы делаем акцент на творческую профориентацию, потому что рынок труда будет меняться и для человека лучше всего будет встраиваться в сфере креативных индустрий. Дети с высокофункциональным аутизмом, на мой взгляд, могли бы находить себя именно в этой сфере. Инклюзивная студия позволит нам профессионализировать детей, выявить их способности, развить их. Эта идея появилась у нас, когда дети начали проходить занятия по арт-терапии. Сначала это были разовые экскурсии и нерегулярные занятия, а на сегодняшний день выстроилось уже несколько циклов. Мы планируем их дополнить направлениями по кино, анимации, театру, музыке.