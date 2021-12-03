В Казани на техническую инвентаризацию искусственных сооружений потратят 1,5 млн рублей

На проведение технической инвентаризации и паспортизации искусственных сооружений в Казани потратят 1,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда заказал МКУ «Комитет внешнего благоустройства Казани».

Подрядчик должен подготовить технические паспорта подземных и надземных пешеходных переходов, а еще тоннелей. Работы необходимо выполнить до 31 июля 2022 года. Заявку на участие можно подать до 12 декабря.

На содержание дорог и элементов их обустройства в Советском районе Казани потратят 436,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко