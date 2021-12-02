На содержание дорог в Советском районе Казани в 2022 году потратят 436,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

На содержание дорог и элементов их обустройства в Советском районе Казани потратят 436,6 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — администрация Советского района Казани. Работы должны осуществляться в течение всего года по заявке заказчика — с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Траты предусмотрены на содержание автодорог и внутриквартальных проездов в зимний и летний периоды, содержание и ремонт ограждений безопасности и остановочных павильонов, ямочный ремонт. Также предусмотрено содержание объектов озеленения и автоматической системы полива.

Заявку можно подать до 20 декабря 2021 года, аукцион проведут на следующий день — 21 декабря.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко