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Татарстану выделят больше 384 млн на возмещение затрат агропрома

10:22, 01.12.2021
Татарстану выделят больше 384 млн на возмещение затрат агропрома
Фото: tatarstan.ru

Правительство России выделило дополнительные 16,9 млрд рублей для субсидирования программы «Сельская ипотека» и поддержки отечественных аграриев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Из этой суммы 788 млн рублей направят на субсидирование программы «Сельская ипотека». На частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота выделено 10,5 млрд. Еще 5,6 млрд рублей — пойдет на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса.

Татарстану возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса выделят больше 384 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.

Ольга Шагиева
ОбществоПромышленностьАгропромЭкономика Татарстан

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