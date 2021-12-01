Татарстану выделят больше 384 млн на возмещение затрат агропрома

Правительство России выделило дополнительные 16,9 млрд рублей для субсидирования программы «Сельская ипотека» и поддержки отечественных аграриев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Из этой суммы 788 млн рублей направят на субсидирование программы «Сельская ипотека». На частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота выделено 10,5 млрд. Еще 5,6 млрд рублей — пойдет на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса.



Татарстану возмещение части прямых понесенных затрат на создание

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса выделят больше 384 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.



Ольга Шагиева