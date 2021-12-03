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В Челнах сняли на видео необычное природное явление — световой столб

09:28, 03.12.2021
В Челнах сняли на видео необычное природное явление — световой столб
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах сегодня утром заметили необычное природное явление — световой столб. Фото появилось в соцсетях.

Явление заметили на рассвете около 7 утра.

Световые столбы представляют из себя вертикальную сияющую колону в небе. Чаще явление можно увидеть зимой при температуре ниже -20°. В такое время в атмосфере больше всего ледяных кристалликов, отражающих световые лучи. Но бывает, что световые столбы возникают и при более высоких температурных показателях.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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