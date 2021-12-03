В Челнах сняли на видео необычное природное явление — световой столб
В Набережных Челнах сегодня утром заметили необычное природное явление — световой столб. Фото появилось в соцсетях.
Явление заметили на рассвете около 7 утра.
Световые столбы представляют из себя вертикальную сияющую колону в небе. Чаще явление можно увидеть зимой при температуре ниже -20°. В такое время в атмосфере больше всего ледяных кристалликов, отражающих световые лучи. Но бывает, что световые столбы возникают и при более высоких температурных показателях.
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