Работники скорой помощи в Челнах спасли жизнь многодетной матери, рожавшей дома

В Набережных Челнах сотрудники скорой помощи спасли жизнь многодетной матери, которая рожала дома. Об этом рассказали в Инстаграм-аккаунте исполкома Набережных Челнов.

Женщина рожала восьмого ребенка у себя дома. Скорая помощь получила вызов о преждевременных родах с тазовым предлежанием плода. Роды развивались стремительно: у женщины отошли воды и уже начались потуги.

Фельдшеры начали принимать роды на месте. Уже через 20 минут родилась девочка. Все прошло без осложнений.

«Для понимания, роды в тазовом предлежании относятся к патологическим и требуют определенного опыта и навыков от медицинского работника», — отметила заведующий центральной станцией скорой медицинской помощи Фануза Шакиряновна Попова.



После оказания первой помощи, роженицу вместе с малышкой доставили в Перинатальный центр КДМЦ.



Ранее врачи РКБ Татарстана спасли молодую женщину и ее новорожденного сына после домашних родов. Во время них у женщины произошла большая кровопотеря, а мальчик после рождения не дышал.

Ольга Шагиева