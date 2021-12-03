Источник: замглавы Следкома по РТ оставил пост ради новой должности в Уфе

Фото: «Реальное время» (Масаллимов — в центре)

Накануне в Следкоме по РТ с коллективом попрощался Ильяс Масаллимов. На должности замруководителя регионального управления он проработал 12 лет.



По данным источников «Реального времени», Масаллимов получил назначение на аналогичный пост в Башкортостане по приказу главы СКР Александра Бастрыкина.

На память о Казани коллеги подарили ему картину с видом на Кремль.

Ожидается, что в понедельник экс-глава Следкома по РТ приступит к работе в Уфе, а в Казани представят нового заместителя Валерия Липского — Руслана Султанова. Последние 14 лет он занимал должность замглавы Следкома по Башкортостану.