В США заявили, что Украина добровольно отдала России Крым в 2014 году

Бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek заявил, что в 2014 году Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России. Автор считает, что перестать зависеть от Москвы властям Украины мешает коррупция и некомпетентность.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», — пишет Коэн (цитата «РИА Новости»).

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Ольга Шагиева