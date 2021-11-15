Исследование: сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии

Больше четверти российских работодателей планируют полностью отказаться от формата удаленной работы после улучшения эпидемиологической ситуации. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».

Полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников намерено 27% опрошенных предпринимателей. Работу в офисе планируют вернуть 48: работодателей. Около 14% собирают частично вернуть сотрудников в офисы. Каждый пятый предприниматель ответил, что не будет ничего менять, либо введет гибридный формат.

В половине компаний, которые не планируют возвращать в офис сотрудников, 10% штата продолжат работать в удаленном формате. Еще 12% указали, что оставят на удаленке до 30% штата. До 50% готовы сохранить дистанционку 31% компаний, пишет «РИА Новости».\

Ранее сообщалось, что траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях удаленной работы и дистанционного обучения выросли на 6%.



Ольга Шагиева