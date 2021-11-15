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Исследование: сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии

09:02, 15.11.2021
Исследование: сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии
Фото: realnoevremya.ru

Больше четверти российских работодателей планируют полностью отказаться от формата удаленной работы после улучшения эпидемиологической ситуации. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».

Полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников намерено 27% опрошенных предпринимателей. Работу в офисе планируют вернуть 48: работодателей. Около 14% собирают частично вернуть сотрудников в офисы. Каждый пятый предприниматель ответил, что не будет ничего менять, либо введет гибридный формат.

В половине компаний, которые не планируют возвращать в офис сотрудников, 10% штата продолжат работать в удаленном формате. Еще 12% указали, что оставят на удаленке до 30% штата. До 50% готовы сохранить дистанционку 31% компаний, пишет «РИА Новости».\

Ранее сообщалось, что траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях удаленной работы и дистанционного обучения выросли на 6%.

Ольга Шагиева
Общество

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