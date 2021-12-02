Новости общества

23:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Руководитель СУ СК РФ по РТ прочитал лекцию студентам КФУ

22:21, 02.12.2021
Руководитель СУ СК РФ по РТ прочитал лекцию студентам КФУ
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Валерий Липский встретился со студентами четвертого курса юридического факультета КФУ. Он прочитал им лекцию «Следователь как профессия и призвание». Мероприятие прошло в рамках взаимодействия вуза с ведомством.

Липский рассказал будущим юристам о задачах, которые стоят перед сотрудниками следственных органов, и приоритетных направлениях деятельности. Кроме того, на встрече студенты узнали о тонкостях работы современного следователя, а также о том, как поступить на службу в Следком РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

В прошлом году на юридическом факультете КФУ состоялась онлайн-конференция «Domestic violence: мифы и реальность», посвященная проблеме домашнего насилия.

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также