Руководитель СУ СК РФ по РТ прочитал лекцию студентам КФУ

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Валерий Липский встретился со студентами четвертого курса юридического факультета КФУ. Он прочитал им лекцию «Следователь как профессия и призвание». Мероприятие прошло в рамках взаимодействия вуза с ведомством.

Липский рассказал будущим юристам о задачах, которые стоят перед сотрудниками следственных органов, и приоритетных направлениях деятельности. Кроме того, на встрече студенты узнали о тонкостях работы современного следователя, а также о том, как поступить на службу в Следком РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

В прошлом году на юридическом факультете КФУ состоялась онлайн-конференция «Domestic violence: мифы и реальность», посвященная проблеме домашнего насилия.

Диана Жиленкова