В КФУ со студентами обсудили проблему домашнего насилия

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

На юридическом факультете КФУ прошла в онлайн-формате конференция «Domestic violence: мифы и реальность», посвященная проблеме домашнего насилия.

Декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина заметила, что эта проблема всегда была во всех странах, но ее масштаб и глубина особенно проявились в период пандемии. «Выявились и те аспекты проблемы, которые не имели прямой связи с семейными отношениями (буллинг), то есть происходит расширение форм домашнего насилия», — отметила она.

realnoevremya.ru архивное фото

Для решения проблемы нужна включенность госорганов, представителей научного сообщества (психологов, социологов, педагогов), гражданского общества (правозащитных организаций). Татарстанское отделение организации «Ассоциация юристов России» вместе со специалистами предложило разработать специальные законодательные акты.

Адвокат по семейным спорам Надежда Муратова рассказала, что тема домашнего насилия стала особенно актуальна во время пандемии и заметила, что психологическое насилие может проявляться не сразу, а через 3—5 лет брака, передает пресс-служба КФУ.

На этой неделе феминистки движения «ФемКызлар» снова провели акцию, посвященную проблеме домашнего насилия. Около отдела полиции «встала» покойница в гробу.

