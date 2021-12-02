В Минцифры России предложили ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

Минцифры России выступило с предложением внедрить электронный кадровый документооборот на госслужбе. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ведомства, документ — на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, в настоящее время возможность ведения кадрового электронного документооборота в госорганах нормативно не закреплена и документы оформляются на бумажных носителях. При этом законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумаге.

В ведомстве считают, что нововведения позволят оптимизировать работу кадровых служб госорганов, создать единое информационное пространство, минимизировать ошибки при документообороте и автоматизировать контроль за прохождением документов.

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В конце ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор между работодателем и сотрудником удаленно. Это позволит соискателям без посещения отдела кадров подписывать документы электронной подписью и получить государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуются данные от работодателя.



Дарья Акимова