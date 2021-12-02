В России хотят ввести административные наказания для операторов, принимающих мошеннические вызовы

Фото: Максим Платонов

В Минцифры России прорабатывают вопрос административного наказания для операторов, принимающих в свою систему мошеннические вызовы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимира Бенгина.

Чиновник рассказал, что подменять телефонные номера нельзя. Некоторые операторы «приземляют» звонки у себя и таким образом становятся соучастниками мошенничества.

Бенгин отметил, что «большая четверка» российских операторов создала и тестирует собственную систему верификации звонков, чтобы обезопасить своих абонентов. Для улучшения ее работы нужно подключить к ней всех действующих российских операторов. Сейчас их больше тысячи.

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Недавно Минцифры сообщило, что намерено представить план по развитию маркетплейса больших данных в 2022 году. Предполагается, что сначала государство и бизнес будут размещать там свои обезличенные данные.



Дарья Акимова