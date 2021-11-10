Роскомнадзор добавит Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор направил в Netflix запрос для его включения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

От Netflix ожидается ответ на запрос, пишет «Интерфакс».



Фото: Максим Платонов (архив)

С 2017 года в России действует закон, по которому онлайн-кинотеатры с суточной аудиторией более 100 тысяч человек включаются в реестр АВС Роскомнадзора. Сервисы, попавшие в реестр, обязаны соблюдать российские законы, маркировать контент по возрасту. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия).

В конце октября Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу Livejournal. Ранее туда попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Татьяна Леухина