9 декабря в Казани пройдет ярмарка вакансий
9 декабря в казанском КДК им. Ленина пройдет ярмарка вакансий с 10.00 до 14.00. Организатором выступает служба занятости населения Казани. Об этом сообщает мэрия города.
На ярмарке будут присутствовать представители кадровых служб предприятий. Горожане смогут с ними встретиться, получить информацию о вакансиях и направлениях для трудоустройства. Также посетители ярмарки смогут получить консультацию от специалистов по вопросам труда и занятости, социальной защиты, переобучения и др.
В прошлом месяце сообщалось, что в столице Татарстана уровень безработицы составляет 1,25%. В целом число официально зарегистрированных безработных горожан в центрах занятости составило 8 021 человек.
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