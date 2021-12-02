9 декабря в Казани пройдет ярмарка вакансий

9 декабря в казанском КДК им. Ленина пройдет ярмарка вакансий с 10.00 до 14.00. Организатором выступает служба занятости населения Казани. Об этом сообщает мэрия города.

На ярмарке будут присутствовать представители кадровых служб предприятий. Горожане смогут с ними встретиться, получить информацию о вакансиях и направлениях для трудоустройства. Также посетители ярмарки смогут получить консультацию от специалистов по вопросам труда и занятости, социальной защиты, переобучения и др.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце сообщалось, что в столице Татарстана уровень безработицы составляет 1,25%. В целом число официально зарегистрированных безработных горожан в центрах занятости составило 8 021 человек.

Диана Жиленкова