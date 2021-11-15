Уровень безработицы в Казани составляет 1,25%

По состоянию на 1 октября текущего года в столице Татарстана количество официально зарегистрированных безработных горожан в центрах занятости снизилось до 8 021 человека, что на 75% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает мэрия Казани.

Так, в октябре 2020 года уровень безработицы составил 5,08%, а количество безработных превышало 32 тысячи человек.

В целом уровень безработицы в Казани с начала года понизился с 2,66% до 1,25%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас в городе свыше 63% вакансий приходится на рабочие специальности, среди них рабочие строительных профессий, транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания и др.

На прошлой неделе в Минтруде РТ сообщили, что ситуация на республиканском рынке труда характеризуется как относительно стабильная. Уровень занятости составил 62,2%, а в прошлом году — 61,4 %.

Диана Жиленкова