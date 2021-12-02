Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и гололедица

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами по республике может образоваться слабая метель, на дорогах — гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночная температура воздуха составит -2..-7 градусов, а дневная — 0..-4 градусов. В Казани ожидается -1..-4 градусов, в Набережных Челнах — 0..-3 градусов, в Альметьевске — 0..-3 градусов, а в Буинске — -1..-4 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В минувшем ноябре температура воздуха превысила норму на 7-8 градусов. А в конце этой недели в республике ожидается похолодание, однако температурный фон окажется по-прежнему выше климатической нормы.



Диана Жиленкова