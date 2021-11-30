В 2022 году «Татнефть» планирует добыть более 28 млн тонн нефти

«Татнефть» планирует добыть 28,3 млн тонн нефти в следующем году, учитывая ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время добыча высоковязкой нефти снизится на 8% (3,4 млн тонн). Об этом рассказал помощник гендиректора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой.

По его словам, в текущем году «Татнефть» планирует добыть 27,8 млн тонн нефти, в том числе 3,7 млн тонн высоковязкой нефти. Мозговой отметил, что темпы добычи сырья могут наращиваться по мере ослабления ограничений, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня сообщалось, что компания разделила первое-второе места с «Зарубежнефтью» по результатам евразийского «Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний» — 2021.

Диана Жиленкова