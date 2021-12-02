Каким будет второй участок Вознесенского тракта, который пройдет через Казань и Пестречинский район

Фото: Максим Платонов

Дополнительно построят местные проезды

Казанские власти обнародовали проект строительства второго участка Вознесенского тракта длиной почти 7,9 километра, за который заплатили 200 млн рублей. Протянется он от проспекта Победы до трассы М-7, то есть пройдет как в Казани, так и в соседнем Пестречинском районе. Расчетная скорость составит 70 км/ч, хотя категория дороги — «Магистральные улицы общегородского значения 1-го класса» — предусматривает 90 км/ч.

Дорога будет трехполосной в обе стороны, ширина каждой — 3,75 метра. Еще от 2,25 до 4,5 метра займут тротуары. В рамках строительства предусмотрена реконструкция проходящих рядом кабельных и воздушных линий электропередачи, переустройство нескольких газопроводов, реконструкция трубопроводов теплоснабжения по ул. Минской, переустройство существующих сетей водоснабжения, перенос сетей связи. Предусмотрено и строительство сетей ливневой канализации закрытого типа — с последующим выпуском дождевых и талых вод в реку Ноксу.



По проекту также реконструируют и построят новые светофорные объекты. Коснется это следующих участков:

ул. Патриса Лумумбы — ул. Аграрная (новое строительство);

подъезд с ул. Глушко к Вознесенскому тракту (новое строительство);

подъезд с ул. Минской к Вознесенскому тракту (новое строительство);

ул. Патриса Лумумбы — ул. Альберта Камалеева (реконструкция);

ул. Патриса Лумумбы — ул. Космонавтов (реконструкция);

ул. Аграрная — ул. Назиба Жиганова (реконструкция);

проспект Победы — ул. Закиева (реконструкция).

Запланировано и строительство местных проездов, строительная длина которых составит чуть более 2,5 километра. Скорость здесь пониже — всего 40 км/ч, и предусмотрены только две полосы. Ширина разделительной полосы между основной проезжей частью, то есть Вознесенским трактом, и местными проездами составит 6 метров.

Из проекта следует, что существующие здания и сооружения не подвержены негативному воздействию в связи со строительством Вознесенского тракта. Однако без изъятия частных земельных участков не обойдется — только после этого будут проводить кадастровые работы.



Стоимость строительства участка оценивают в десятки миллиардов рублей. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани по поводу сроков строительства.

Строительство первого этапа протяженностью 3,8 километра до проспекта Победы стартовало в августе этого года. Фото: Максим Платонов

Основные работы первого этапа хотят завершить в сентябре 2022 года

О строительстве Вознесенского тракта впервые заговорили в прошлом году в рамках обсуждения нового Генплана Казани до 2040 года, хотя магистраль была задумана авторами еще советского Генплана столицы Татарстана 1969 года. Общая длина Вознесенского тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул. Бухарскую и далее между ул. Минской и ул. Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.

Строительство первого этапа протяженностью 3,8 километра до проспекта Победы стартовало в августе этого года. Для скоростного движения построят две развязки — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. А еще три подземных перехода — на пересечении с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова, кстати, на это выделили 6,2 миллиарда рублей.

В начале ноября сообщалось — ежедневно в работах участвуют 300 человек и 130—140 единиц техники. Однако не хватает еще двух сотен рабочих, говорил мэр Казани Ильсур Метшин. При этом основные работы первого этапа строительства намерены завершить в сентябре 2022 года.

Вдоль первой очереди хотят построить 11 жилых комплексов на 851 тыс. кв. м жилья для почти 38 тыс. человек. Фото: Максим Платонов

Без инфраструктуры Вознесенский тракт не останется — вдоль первой очереди хотят построить 11 жилых комплексов на 851 тыс. кв. м жилья для почти 38 тыс. человек. Предусмотрены объекты социальной инфраструктуры: шесть школ, 14 детских садов, поликлиника, рассчитанная на 400 взрослых и 300 детских посещений в смену. Площадь озеленения составит 36 га.

Дарья Пинегина