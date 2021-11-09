Для строительства первого этапа Вознесенского тракта в Казани не хватает 200 рабочих

В Казани продолжается строительство Вознесенского тракта. Ежедневно в работах участвуют 300 человек и 130—140 единиц техники. При этом требуется привлечь еще две сотни рабочих.

— Мы за каждого рабочего, водителя боремся. Это временные трудности, они побеждаемы, — прокомментировал нехватку кадров мэр Казани Ильсур Метшин.

Основные работы первого этапа строительства намерены завершить в сентябре 2022 года, сообщается на сайте мэрии Казани. Сейчас рабочие заняты возведением двух подземных тоннелей на пересечении с проспектом Победы и улицей Гвардейской. Кроме них в рамках первого этапа запланировано строительство трех подземных пешеходных переходов, а также одного моста через железнодорожные пути.

Напомним, к строительству первого этапа Вознесенского тракта приступили в этом году. При этом объект был запланирован еще в Генеральном плане Казани 1969 года.

Фото: kzn.ru

Как заявила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, строительство Вознесенского тракта не только разгрузит Мамадышский тракт, улицы Ершова и Космонавтов, перегруженные транзитным потоком, но и поможет решить больную проблему поселков Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольное, Вишневка, ЖК «Весна» и «Светлая долина». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина