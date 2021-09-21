В Казани на строительство участка Вознесенского тракта выделят более 6,2 млрд рублей

В Казани на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от Гвардейской до проспекта Победы выделят более 6,2 млрд руб. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо построить развязку на перекрестке тракта с Гвардейской и проспектом Победы, а также путепровод на пересечении с железнодорожной веткой. Также подрядчик должен построить подземные пешеходные переходы через улицы Аделя Кутуя, Родины, Назиба Жиганова и надземный на улице Минской.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заказчик — «Главтатдортранс». Средства направят из бюджета Татарстана. Работы нужно выполнить до 15 ноября 2023 года.

В начале сентября мэрия Казани объявила об изъятии девяти земельных участков для строительства Вознесенского тракта на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Тогда же власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, предусматривающие строительство Вознесенского тракта — участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» на территории Казани и Пестречинского района РТ.



Строительство Вознесенского тракта началось в августе этого года. Длина первого этапа составит 3,8 км — проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону.

Татьяна Леухина