В Казани на строительство участка Вознесенского тракта выделят более 6,2 млрд рублей
В Казани на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от Гвардейской до проспекта Победы выделят более 6,2 млрд руб. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, необходимо построить развязку на перекрестке тракта с Гвардейской и проспектом Победы, а также путепровод на пересечении с железнодорожной веткой. Также подрядчик должен построить подземные пешеходные переходы через улицы Аделя Кутуя, Родины, Назиба Жиганова и надземный на улице Минской.
Заказчик — «Главтатдортранс». Средства направят из бюджета Татарстана. Работы нужно выполнить до 15 ноября 2023 года.
В начале сентября мэрия Казани объявила об изъятии девяти земельных участков для строительства Вознесенского тракта на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Тогда же власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, предусматривающие строительство Вознесенского тракта — участка от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» на территории Казани и Пестречинского района РТ.
Строительство Вознесенского тракта началось в августе этого года. Длина первого этапа составит 3,8 км — проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону.
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