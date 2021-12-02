Песков: СМИ-иноагенты пригласят на большую пресс-конференцию Путина

СМИ — иностранные агенты пригласят на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Какие именно издания будут приглашены, пока не уточняется. Всего на мероприятие, которое пройдет в Манеже 23 декабря, пустят 500 журналистов.

В этот раз свободной аккредитации не будет — в Кремле самостоятельно выберут СМИ и пригласят их представителей.

Фото: kremlin.ru

Вчера Песков сообщал, что Кремль будет приглашать федеральные, иностранные и региональные СМИ.

Маргарита Головатенко