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Песков: СМИ-иноагенты пригласят на большую пресс-конференцию Путина

13:09, 02.12.2021
Песков: СМИ-иноагенты пригласят на большую пресс-конференцию Путина
Фото: kremlin.ru

СМИ — иностранные агенты пригласят на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Какие именно издания будут приглашены, пока не уточняется. Всего на мероприятие, которое пройдет в Манеже 23 декабря, пустят 500 журналистов.

В этот раз свободной аккредитации не будет — в Кремле самостоятельно выберут СМИ и пригласят их представителей.

Фото: kremlin.ru

Вчера Песков сообщал, что Кремль будет приглашать федеральные, иностранные и региональные СМИ.

Маргарита Головатенко
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