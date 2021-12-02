В «Метроэлектротрансе» прокомментировали инцидент с оставлением 5-летнего ребенка в троллейбусе

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский МУП «Метроэлектротранс» прокомментировал размещенную в соцсетях информацию о водителе троллейбуса, который 1 декабря якобы провез пятилетнего мальчика 1,5 км без родителей — его мать вышла из транспорта, а водитель, не дождавшись, пока пассажиры выйдут, поехал дальше. Нарушений в его действиях не нашли.

По словам водителя, мать ребенка вышла из троллейбуса, смотря в телефон, мальчика за руку она не держала. Он посмотрел в салон и, убедившись, что все пассажиры покинули его, закрыл двери и поехал. Ребенка он заметил на задней площадке, но решил, что мальчик выйдет на следующей остановке.

Мальчик при этом не плакал. Водитель остановил троллейбус после того, как об этом попросили пассажиры, которые заметили мать, бежавшую за транспортным средством. После этого ребенка передали женщине.



В «Метроэлектротранс» напомнили, что после введения на транспорте QR-кодов у водителей и кондукторов увеличилась нагрузка, и попросили родителей держать ребенка за руку при поездке в общественном транспорте.

Летом «Метроэлектротранс» попросил родителей не покидать коляску с ребенком в транспорте — в салоне троллейбуса упала детская коляска с трехлетней девочкой, пока ее мать сидела «в телефоне».

Татьяна Демина