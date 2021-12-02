В России предлагают использовать вторсырье при строительстве домов

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила использовать при строительстве жилья отходы и вторичное сырье от сноса старых домов и стройки новых. Соответствующее поручение она дала Минстрою и Минприроды РФ и Российскому экологическому оператору. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Ведомства должны проработать вопрос и представить свои предложения к 15 декабря 2021 года. Сообщается также, что инициатива разрабатывается в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла».

В Минприроды России считают, что действующие сейчас стандарты не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, поэтому для начала стоит утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что при строительстве можно использовать не только промышленные, но и твердые коммунальные отходы. Переговоры об этом оператор ведет с Минприроды и Минстроем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив предложил привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с предложением направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.







Дарья Акимова