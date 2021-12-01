Хуснуллину предложили привлекать к стройке студентов профильных вузов

Фото: Максим Платонов (архив)

В России предложили привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

Там считают, что проблема в строительной отрасли «должна решаться в том числе в период их обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, особенно в ходе прохождения производственной практики».

Глава ИСИРГИ Максим Петунин предлагает закрепить в российском законодательстве норму, обязывающую образовательные учреждения направлять студентов на производственную практику исключительно в профильные организации, пишет «РИА Новости». Для этого вузы, по его задумке, должны заключать специальные договоры с предприятиями.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июне Хуснуллин предложил рассмотреть возможность привлечения в строительную сферу неработающих пенсионеров. Свою идею он объяснил дефицитом рабочих в этой отрасли.



Татьяна Демина