Хуснуллину предложили привлекать к стройке студентов профильных вузов
В России предложили привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).
Там считают, что проблема в строительной отрасли «должна решаться в том числе в период их обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, особенно в ходе прохождения производственной практики».
Глава ИСИРГИ Максим Петунин предлагает закрепить в российском законодательстве норму, обязывающую образовательные учреждения направлять студентов на производственную практику исключительно в профильные организации, пишет «РИА Новости». Для этого вузы, по его задумке, должны заключать специальные договоры с предприятиями.
В июне Хуснуллин предложил рассмотреть возможность привлечения в строительную сферу неработающих пенсионеров. Свою идею он объяснил дефицитом рабочих в этой отрасли.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым