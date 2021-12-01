Кабмин РФ выделил 81,6 млрд на строительство трассы Москва — Казань

Кабмин РФ выделил почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Большая часть средств — 81,6 млрд — будет направлена на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Эти деньги позволят довести ее техническую готовность до уровня более 30%.

«Новая магистраль обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов страны — Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. По этой дороге путь от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа», — говорится в сообщении.

Остальные деньги пойдут на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск).

Ранее на восьмом этапе трассы М-12 под Казанью началась надвижка первой металлоконструкции моста через Волгу весом 560 тонн.



Ольга Шагиева