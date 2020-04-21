Перевозчики обратились к Рустаму Минниханову с просьбой ввести компенсацию за работу во время самоизоляции

Ассоциация АТП РТ обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о помощи.

В своем обращении к главе республики перевозчики отмечают, что из-за введенного в республике режима самоизоляции пассажиропоток упал, что сказалось и на доходах предприятий.

«Чтобы выжить, на предприятиях уже были приняты меры по сокращению рабочего дня, более 500 сотрудников ушли в административный отпуск, ряд сотрудников взяли неиспользованные дни отпуска. Размер убытков в месяц только по казанским предприятиям составляет порядка 350 млн рублей (с учетом всех платежей)», — говорится в письме.

Также в нем сообщается о том, что автотранспортным предприятиям сложно получить беспроцентный кредит на заплаты работникам, отсрочку по лизинговым и коммунальным платежам.

Президента Татарстана просят предусмотреть целевую помощь перевозчикам из республиканского бюджета. Например, предусмотреть отсрочку по коммунальным платежам до 1 января 2021 года или до стабилизации ситуации, оказать содействие при получении кредитных каникул, беспроцентных кредитов для зарплат.

Кроме того, перевозчики просят по примеру Самарской и Свердловской областей ввести компенсацию за работу во время режима самоизоляции, освободить от транспортного налога, в полном объеме субсидировать недополученные доходы от перевозки льготных категорий граждан, компенсировать расходы на ГСМ.

Ранее сообщалось, что Ассоциация АТП Татарстана готовит обращение к властям с просьбой субсидировать перевозки и покрыть убытки.

