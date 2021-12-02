В Татарстане утвердили список главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета РТ

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета РТ указаны республиканские министерства и ведомства. В частности, Минэкологии, Минэкономики, Минздрав, Минкультуры, Минцифры, Минобрнауки, главное управление ветеринарии Кабмина РТ, управление делами президента Татарстана, аппарат Госсовета республики и т.д.

К числу главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета отнесены также средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности РТ; привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ в российской валюте; увеличение финансовых активов в собственности субъектов РФ за счет средств регионов, размещенных на депозитах в рублях и в иностранной валюте и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

К числу иных источников финансирования дефицита республиканского бюджета отнесено увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов РФ и курсовая разница по средствам региональных бюджетов.

В ноябре Государственный совет Татарстана принял бюджет на 2022 год с дефицитом в 24,013 млрд рублей. По словам главы бюджетного комитета Леонида Якунина, утверждены доходы в 300,032 млрд рублей, расходы — в 324,46 млрд рублей.



Татьяна Демина