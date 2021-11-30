Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым стал частью российского государства де-факто и де-юре в результате референдума 2014 года. Также белорусский лидер заявил о планах посетить полуостров.

По его словам, он уже получил соответствующее приглашение, а также отметил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным на совместный визит.

Фото: kremlin.ru

«И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим», передает слова белорусского президента «РИА Новости».

Также сегодня Лукашенко заявил, что предложит лидеру Путину разместить ядерное оружие на белорусской территории, если подобные системы НАТО будут развернуты в Польше. Он выразил готовность со стороны Белоруссии.



Диана Жиленкова