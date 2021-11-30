В Набережных Челнах школьники портят имущество гимназии №14 — ее открыли всего три месяца назад

В новой челнинской гимназии №14 школьники испортили кабинки мужских туалетов. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях, подчеркивая, что учебному заведению всего три месяца.

Родителей школьников призвали провести необходимые беседы с детьми. На фотографиях, выложенных в Сети, видно, как кабинки туалетов полностью исписаны, в том числе и нецензурными выражениями. Причем пользователи подчеркивают, что такая ситуация наблюдается даже в начальной школе.

«Не всем достается такое счастье учиться в новом, теплом, красивом здании. Оснащенном и оборудованном. Но все равно находятся те, кто не бережет, что имеет. Портит то, что не делал сам», — говорится в публикации.

Гимназию, рассчитанную на 1224 места, открыли в конце августа этого года. В церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. У учебного заведения имеется пункт досмотра и пропускной режим.

Диана Жиленкова