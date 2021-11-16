В Татарстане на реке Меше проведут рейд по профилактике выхода на тонкий лед

Завтра на реке Меше у села Рождествено Лаишевского района Татарстана специалисты Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, представители административной комиссии и сотрудники полиции проведут рейд по профилактике выхода на тонкий лед.

В республике допустимая толщина для выхода людей на лед составляет 7 см. При нарушении установленного правила предполагается административный штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

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Сводные мобильные патрульные группы созданы в каждом регионе района. Главной задачей их работы является предотвращение гибели людей (прежде всего детей) на льду.

В Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ призвали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, а также не выходить на тонкий лед. Не терять бдительность необходимо и рыбакам: при попадании человека в холодную воду время идет не на минуты, а на секунды.

Только в ноябре прошлого года в Татарстане оштрафовали 16 рыбаков за выход на тонкий лед. Штраф составил от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Диана Жиленкова