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Глава АИР РТ запустила youtube-шоу Taliya Talk

18:31, 27.11.2020
Глава АИР РТ запустила youtube-шоу Taliya Talk
Фото: Максим Платонов

На youtube-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана появился выпуск нового шоу, которое выпустила глава агентства Талия Минуллина. Оно получило название TT: Taliya Talk.

Первый выпуск она посвятила коллекторам и взяла интервью у гендиректора коллекторского агентства Антона Дмитракова.

Любопытно, что шоу начинается с заставки, изображающей движущийся танк, в дуле которого можно увидеть буквы «TT».

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