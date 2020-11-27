Глава АИР РТ запустила youtube-шоу Taliya Talk
На youtube-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана появился выпуск нового шоу, которое выпустила глава агентства Талия Минуллина. Оно получило название TT: Taliya Talk.
Первый выпуск она посвятила коллекторам и взяла интервью у гендиректора коллекторского агентства Антона Дмитракова.
Любопытно, что шоу начинается с заставки, изображающей движущийся танк, в дуле которого можно увидеть буквы «TT».ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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