Температура воздуха в Казани в ноябре превысила норму на 7-8 градусов

Ноябрь в Татарстане оказался аномально теплым из-за действия обширного атлантического циклона, температура воздуха превышает норму на 7-8 градусов, количество осадков превысило норму почти в два раза, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.



По его словам, в норме температура воздуха должна составлять примерно -6,5 градуса, тогда как сейчас воздух прогрелся до +1,1 градуса. Такая аномалия вызвана приходом в республику обширного антициклона. Поскольку республика находится в передней части этого циклона, южные потоки приносят влажный, теплый воздух. Из-за активных атмосферных фронтов наблюдаются дожди.

К концу недели Татарстан окажется в тылу циклона, и южные потоки сменятся на северные. В республике похолодает, но температурный фон все еще будет выше климатической нормы.

В этом месяце в Татарстане выпало уже 78 мм осадков, а если брать в расчет сегодняшний день — 85 мм. Норма составляет 47 мм. Снежный покров в этом году в Казани установился 12 ноября, тогда как обычно это случается 17 ноября. Три дня назад высота снежного покрова была на уровне 18 см, а сегодня после положительных температур и дождя — 7 см.

Еще в Казани можно было наблюдать туман. Как отметил Аухадеев, облачность фиксировалась на высоте всего лишь 60 метров — на относительно холодную поверхность пришел теплый воздух, из-за чего сформировались условия, когда наверху температура воздуха выше, чем у земли.

Несмотря на аномалии, синоптики не предсказывают теплую зиму. В республике ожидается похолодание, а с выходных температурный режим может быть ниже нормы.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, какая погода наблюдалась в последний день осени в Татарстане, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко