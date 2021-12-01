В Казани заявки на подключение участков к газу подали более 100 собственников домов

Татарстан в мае вошел в программу догазификации жилых домов. В республике и в ее столице еще остались улицы, к которым не подключен газ.

На сегодняшний день заявки на участие в программе получены от 123 собственников индивидуальных домов Казани, сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин в прямом эфире в официальном инстаграм-аккаунте мэрии.

По его словам, это значительно меньше, чем могло бы быть: в программу могут быть включены еще 136 домашних хозяйств без учета садовых товариществ. Одно из условий — населенный пункт должен быть газифицирован, газ должен использоваться только в бытовых целях. Дом и участок должны быть оформлены в собственность на одно лицо. Газ подводится к границе участка владельца, а непосредственное подключение к газу проводится самими жителями.

СНТ тоже могут быть включены в программу, но в этом случае газ проводится не до границ участков, а до границ СНТ. Заявку на газификацию должен оформить кто-либо из собственников в СНТ.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России 18 октября вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям земельных участков. Догазификация возможна в населенных пунктах с газораспределительной инфраструктурой. Кроме того, программой можно воспользоваться только для личных нужд.

Маргарита Головатенко