В России начали действовать новые правила подключения участков к газу
В России 18 октября вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Догазификация возможна в населенных пунктах с газораспределительной инфраструктурой. Кроме того, программой можно воспользоваться только для личных нужд. Она не распространяется на использование газа в коммерческих целях.
Для проведения газа до участка необходимо направить заявку оператору через «Госуслуги», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.
Летом президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Согласно новому документу, газ до участка россиян будет подводиться без привлечения средств граждан за счет инвестиционной надбавки ГРО.
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