В России начали действовать новые правила подключения участков к газу

В России 18 октября вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Догазификация возможна в населенных пунктах с газораспределительной инфраструктурой. Кроме того, программой можно воспользоваться только для личных нужд. Она не распространяется на использование газа в коммерческих целях.

Фото: realnoevremya.ru

Для проведения газа до участка необходимо направить заявку оператору через «Госуслуги», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Согласно новому документу, газ до участка россиян будет подводиться без привлечения средств граждан за счет инвестиционной надбавки ГРО.

Алексей Нечаев