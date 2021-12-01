Путин поручил правительству выделить деньги на зарплаты бюджетников, предусмотренные «майскими указами»

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022—2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — говорится на сайте Кремля.

Правительству поручено добиться целевых показателей уровня заработной платы бюджетников, предусмотренных «майскими указами» президента РФ. Срок исполнения — 15 июня 2022 года.

7 мая 2012-го года был подписан первый пакет документов, который содержал более 10 указов (о долгосрочной экономической политике, демографической и социальной политике, совершенствовании госуправления, военной службы и т. д.). Реализация указов проходила неровно, и некоторые поручения остались невыполненными. Подробнее о них в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева