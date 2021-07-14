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В России регионы смогут получать до 200 млн рублей компенсаций за инвествычет для компаний

12:23, 14.07.2021
В России регионы смогут получать до 200 млн рублей компенсаций за инвествычет для компаний
Фото: pixabay.com

Регионы России, где бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), смогут получить компенсацию части выпадающих доходов, правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Регионы смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами и страховой деятельностью.

Запрашивающим дотацию регионам следует утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. По ней предусматривается создание интерактивной инвесткарты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и властью.

Такое решение должно простимулировать использование механизма инвестиционного налогового вычета.

Фото: realnoevremya.ru

В марте правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект предполагает упростить порядок получения налогоплательщиками имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБизнес Татарстан
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