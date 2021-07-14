В России регионы смогут получать до 200 млн рублей компенсаций за инвествычет для компаний

Регионы России, где бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), смогут получить компенсацию части выпадающих доходов, правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.



Регионы смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами и страховой деятельностью.

Запрашивающим дотацию регионам следует утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. По ней предусматривается создание интерактивной инвесткарты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и властью.

Такое решение должно простимулировать использование механизма инвестиционного налогового вычета.

Фото: realnoevremya.ru

В марте правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ, упрощающие процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект предполагает упростить порядок получения налогоплательщиками имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

Маргарита Головатенко