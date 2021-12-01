Для казанцев с ограниченными возможностями здоровья в ТЮЗе покажут спектакль «Маленький принц»

В казанском ТЮЗе 5 декабря покажут последний в этом году спектакль «Маленький принц» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль организован ТЮЗом совместно с благотворительным фондом «День добрых дел».



Зрителям с нарушениями зрения тифлокомментатор описывает происходящее на сцене через наушники — эмоции и действия актеров, декорации. Слабослышащим понять постановку помогает сурдопереводчик с помощью языка жестов.

Проект «Театр без границ» реализуется третий год. В начале года проект был признан победителем X Региональной премии «Серебряный лучник» — Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность», сообщает мэрия Казани.

Всего для зрителей с ОВЗ адаптированы шесть спектаклей: «Дикий», «Молодильные яблочки», «Маленький принц», «Оскар и Розовая мама», «Джельсомино в Стране Лжецов» и «Господин Ибрагим». Специальные показы посетили более 500 слабовидящих и слабослышащих зрителей.

Спектакль состоится в ТЮЗе в 12.00. По вопросу приобретения льготных билетов для зрителей с ограничениями здоровья можно обратиться по телефону: +7(987)211-37-47.

2 декабря в музее Е.А. Боратынского откроется однодневная выставка. На ней будут представлены картины 16-летней художницы Полины Вариной, которой диагностировали расстройство аутистического спектра. Экспозиция организована в рамках «Декады добра» — это цикл адаптированных мероприятий для людей с особенностями развития. Они посвящены Международному дню инвалидов.

1 декабря в столице Татарстана стартовала Декада инвалидов, в связи с чем в городе проходят культурные и спортивные мероприятия.

Маргарита Головатенко