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Завтра в музее Боратынского откроется выставка «Особенная кРАСота»

00:42, 01.12.2021
Завтра в музее Боратынского откроется выставка «Особенная кРАСота»
Фото: Максим Платонов

2 декабря в музее Е.А. Боратынского откроется однодневная выставка. На ней будут представлены картины 16-летней художницы Полины Вариной, которой диагностировали расстройство аутистического спектра.

Экспозиция организована в рамках «Декады добра» — это цикл адаптированных мероприятий для людей с особенностями развития. Они посвящены Международному дню инвалидов. Так, в Национальном музее Татарстана и его подразделениях подготовлено порядка 60 тематических мероприятий, сообщает мэрия города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад сообщалось, что в музее-заповеднике «Казанский Кремль» с 1 по 10 декабря пройдет Декада инвалидов. Для них подготовили экскурсии на русском жестовом языке и с тифлокомментированием, мастер-классы и творческие занятия, выездные выставки и уроки.

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

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