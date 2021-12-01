Исследование: 11% россиян готовы взять кредит, чтобы провести новогодние каникулы

Ради того, чтобы отметить Новый год, 11% россиян готовы взять кредит. Из них 38% готовы взять кредит до 50 тысяч рублей и 25% — до 100 тысяч. Это следует из данных исследования сервиса «Работа.ру».

Большинство (89%) не рассматривают для себя возможность взять кредит на новогодние праздники.

Среди тех, кто готов занять у банков деньги, 6% готовы взять 150 тысяч рублей, 7% — до 200 тысяч рублей, а 5% — до 250 тысяч рублей. Больше 250 тысяч готовы занять 19% участников опроса.

Больше половины (56%) респондентов ответили, что приобрели бы на эти деньги новогодние подарки. Еще 36% потратили деньги на новогодний стол. 23% опрошенных хотели бы отправиться в путешествие, пишет ТАСС.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2021 года россияне в среднем брали в кредит 270,6 тыс. рублей.



Ольга Шагиева