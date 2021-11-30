Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей

В октябре количество кредиток у россиян увеличилось на 2,2% — до рекордных 44,3 миллиона карт. Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Месяц назад на руках у россиян насчитывалось 43,3 миллиона кредитных карт. Объем задолженности вырос на 2,5% — до 1,2 триллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

В «Эквифаксе» считают, что к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт, пишет «РИА Новости».

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон, позволяющий Центральному банку России устанавливать ограничения на привлечение кредитов для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования.



Ольга Шагиева