«Татнефть» разделила первое место в рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний

ПАО «Татнефть» разделила первое-второе места с «Зарубежнефтью» по итогам евразийского «Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний» — 2021. Компании набрали одинаковое количество баллов.



Итоговый балл компании составил 1,884. Такой же балл у «Зарубежнефти» — в московской госкомпании не наблюдалось движения по рейтингу. «Татнефть» показала рекордный рост, поднявшись с шестого места на первое-второе места.



Третье-четвертое места разделили «Сахалин Энерджи» и «Сургутнефтегаз», которые тоже показали высокий результат.

«Многолетние итоги рейтинга демонстрируют высокий уровень экологической открытости целого ряда российских нефтегазовых компаний. Это свидетельствует об их серьезной подготовке к декарбонизации евразийской экономики, которая станет возможной только с их участием», — прокомментировал сооснователь рейтинга Фарес Кильзие, председатель совета директоров Creon Group.



Фото: рейтинг открытости экологической информации нефтегазовых компаний России

Всего в рейтинге представлены 22 российские нефтегазовые компании, 14 предприятий из Казахстана и два — из Азербайджана.

Маргарита Головатенко